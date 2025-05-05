Fatih’te Ticari Araç Yan Yattı

ADNAN MENDERES BULVARI’NDA YAN YATMA KAZASI

Fatih’teki Adnan Menderes Bulvarı üzerinde hareket eden bir ticari araç, kontrolden çıkarak yan yattı. Neyse ki, bu kazada herhangi bir ölüm ya da yaralanma gerçekleşmedi. Kaza, saat 23.00 civarında Fatih Adnan Menderes Bulvarı’nın Aksaray yönünde meydana geldi.

KAZANIN DETAYLARI

İddiaya göre, kimliği belirsiz sürücü yönetimindeki 34 JDP 68 plakalı, içinde tekstil ürünleri bulunan ticari araçta kaza yaşandı. Henüz tespit edilemeyen bir sebeple kontrolden çıkan araç, otobüs durağı yanındaki boş arazide devrildi. O sırada aracın içinde yer alan iki kişi, kendi güçleriyle araçtan çıktı. Olayın bildirimi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Araçta bulanan iki kişi, kazadan sağ salim kurtulurken, devrilen aracın içindeki eşyalar sahipleri tarafından boşaltıldı.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINDI

Polis ekipleri, yolun sağ şeridinde güvenlik önlemleri aldı. Yan yatan araç, olay yerine getirilen vinç yardımıyla çekiciye yüklenerek götürüldü. Şans eseri yaralı ya da ölü olmayan bu kaza ile ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.