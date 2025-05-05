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Fatih’te Yan Yatan Araçta Sürücü Kurtuldu

TRAFFIC ACCIDENT IN FATIH

Fatih’te meydana gelen kazada, yan yatan transit aracın sürücüsü hiç yara almadan kurtulmayı başardı. Adnan Menderes Bulvarı Aksaray yönünde seyreden 34 JDP 68 plakalı transit aracın sürücüsü, direksiyon üzerindeki hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracı boş bir araziye savurdu.

EMERGENCY RESPONSE TEAMS DISPATCHED

Kaza hakkında bilgi verilmesinin ardından olay yerine hem polis hem de itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yan yatan araçtan çıkarılan sürücü, kadere güle oynaya yara almadan kurtuldu. Yan yatan araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden alındı.

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