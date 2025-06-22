FATİH’te Yangın Çıktı, 4 Kişi Kurtarıldı

YANGIN OLAYI FATİH’TE GERÇEKLEŞTİ

FATİH’te bulunan 5 katlı bir otelin eksi ikinci katında bir yangın meydana geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, içeride mahsur kalan 4 kişi başarılı bir şekilde kurtarıldı. Olay, saat 22.00 civarında Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi üzerindeki 5 katlı otelde başlamıştı.

ELEKTRİK KAYNAKLI YANGIN İHBAR EDİLDİ

Yangının elektrik kaynaklı olduğu değerlendiriliyor. Yangını gören otel çalışanları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım çağrısında bulundu. Olay yerine hızla itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, içeride bulunanları tahliye ederken yangını söndürmek için de yoğun bir çaba sarf etti.

MÜDAHALE SIRASINDA TRAFİK KAPATILDI

Söndürme çalışmaları süresince cadde tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, mahsur kalan 4 kişiyi kurtarıp yangını kısa süre içinde tamamen söndürdü. Olayın ardından polis, yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.