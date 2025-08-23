Fatih’te Yangın Paniğe Neden Oldu

YANGININ BAŞLADIĞI SAAT VE YER

Fatih’teki bir otelde meydana gelen yangın, paniğe neden oldu. Yangın, 00.30 sıralarında Fatih Cankurtaran Mahallesi Akçabıyık Caddesi’nde bulunan 4 katlı otelin restoran mutfak kısmında bilinmeyen bir sebeple başladı. Olay sırasında otelde konaklayanlar hızlı bir şekilde tahliye edildi.

MÜDAHALE VE TAHLİYELER

Dumanlar oteli sararken, otelde bulunan yabancı turistler kontrollü bir biçimde dışarı çıkarıldı. Turistler olay anını büyük bir merakla izlerken, durumun ciddiyetini gören yetkililer olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk etti. İtfaiye ekipleri, yangının yanındaki binalara sıçramadan kontrol altına alınmasını sağladı.

SONUÇ VE İNCELEME

Yaklaşık yarım saatlik bir mücadelenin ardından yangın tamamen söndürüldü. Ancak otelin restoranında ufak çaplı bir hasar oluştu. Yetkililer, yangının nedenine dair incelemelerine başladı.