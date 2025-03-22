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Fatih’te Yaşlı Adamın Ölümü Kamerada

YAŞLI ADAM BAŞINI DÜŞECEK DEMİR DUBAYA VURDU

İstanbul’un Fatih ilçesinde, yaşlı bir adamın düşerek yol kenarındaki demir dubaya başını vurması sonucu talihsiz bir olay yaşandı. Güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde, yardım bekleyen yaşlı adam hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

VATANDAŞLAR HIZLA YARDIMA KOŞTU

Ekol TV tarafından paylaşan görüntülerde, çevredeki vatandaşların hızlıca yaşlı adamın yardımına koşarak 112 acil ekibini çağırdığı gözlemleniyor. Acil yardım ekibinin olaya müdahale etmesinin ardından hastaneye kaldırılan yaşlı adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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