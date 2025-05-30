Fatih Tekke: “11 Haftada Başarı Sağladık”

11 HAFTADA BÜYÜK İŞ BAŞARDIK

Trabzonspor’un Teknik Direktörü Fatih Tekke, Antalyaspor ile oynanan maçın ardından yaptığı değerlendirmede, “11 haftada büyük iş başardık, Avrupa kupaları ihtimali vardı ama yetmedi” ifadesini kullandı. Bu açıklamalar, Tekke’nin takımının son haftada deplasmanda Antalyaspor’u 2-0 yenmesi sonrası basın toplantısında geldi. Tekke, hem mücadeleyi hem de göreve geldikleri süreyi ele aldı. “90 dakikası bizim üstünlüğümüzle geçen bir maç her şeyle beraber. Hak ettiğimiz bir galibiyet. Geldiğimizden bu yana 11. lig maçımız, bence gayet iyi başardık. Çok problem oluşturulmasına rağmen çok şükür, çok iyi başardık” dedi.

GENÇ OYUNCULARLA SICAK GELİŞMELER

Tekke, genç oyuncuların performansından memnun kaldığını belirtirken, özellikle ilk kez 11’de oynayan Ali’ye odaklandı. “Ali’ye bir parantez açmak lazım. İlk 11’de oynadığı ilk maç. Çok iyi oynadı. Gençlerimizin eksiklerinin tamamlanması lazım, çok eksiğimiz var. Antrenmanlar ve süreler önemli. Bu iş bir süreç işi” şeklinde düşüncelerini ifade etti.

FİZİKSEL DEĞERLER BENDEN RAHATSIZLIK DUYURDU

Tekke, takıma katıldığında oyuncuların fiziksel durumunun kendisini en çok rahatsız eden konu olduğunu aktardı. Hızlı bir oyun oynamak istediklerini belirten Tekke, “Geldiğimde beni en rahatsız eden şey değerlerdi, özellikle fiziksel değerler. Oyuncularıma hep hızlı oynamamız gerektiğini söyledim. Ön alan baskılı bir oyun hedefledik ama sezonun sonuna gelmemiz, bazı oyuncuların fiziksel durumu ve sakatlıklar bu konuda risk almamızı engelledi” şeklinde konuştu.

TAKIMDA YALNIZCA FUTBOLCULAR DEĞİL, İNSANLAR VAR

Tekke, Trabzonspor’un saha içinde ve dışında dönüşüm yaşadığını vurgulayarak, oyuncuların psikolojik durumlarına da dikkat çekti. “Dışarıdan bakıldığında sadece futbol takımı görülüyor ama içeride bir insan grubu vardı. Psikolojik durumları da vardı. Şu an insanların yüzleri gülüyor. Bu da önemli bir değişim. Kolay olmadı ama oyuncularım son dakikaya kadar ne söylediysek onu yapmaya çalıştı. Hepsinin ayağına sağlık” dedi.

CIHAN ÇANAK kesinlikle KALACAK

Tekke, yeni sezon planlamalarının sürdüğünü ifade ederken, takımda 40 oyuncunun bulunduğunu ve gidecek ile kalacak oyuncular üzerinde incelemeler yaptıklarını belirtti. Ancak, “Şu an kırk oyuncumuz var. Gelecekler, gidecekler, kalmak isteyenler, gitmek istemeyenler olacak. Süreç kolay değil ama yarışan bir takım kurmak istiyoruz. Şu an isim üzerinden net konuşmak mümkün değil ama şunu söyleyebilirim, kendisine de söyledim, Cihan Çanak kalacak, bu kesin” dedi.

AVRUPA KUPALARINA GİDEBİLİRDİK, AMA YETMEDİ

Tekke, 11 haftalık süreçte yalnızca Galatasaray ve Fenerbahçe’ye mağlup olduklarını hatırlatarak, “Evet, Avrupa kupalarına gidebilir miydik? Evet, bu olabilirdi. Ama 11 hafta yetmedi açıkçası. Totalde baktığımızda başarılı bir dönem geçirdik” diye konuştu. Tekke, yeni sezonda Trabzonspor’un daha agresif ve organize bir takım olmasını hedeflediğini belirterek, “Dinamik oyunculardan oluşan, ön alan baskısını sürdürebilen, top kendisindeyken oyun organizasyonu net olan bir takım kurmak istiyorum. Bunun için zamana ve doğru planlamaya ihtiyacımız var” şeklinde düşüncelerini tamamladı.