Fatih Tekke, Galatasaray’a karşı finale hazırlanıyor. Sezonda taraftarları mutlu etmeyi amaçlıyor. Avrupa’ya katılım için kupayı istiyor. Oyuncularından Trabzon ruhunu yansıtmalarını bekliyor. Sonuç değil, mücadele önemli diyor. Kupanın kazanılması ona yardım edebilir

PERFORMANS ve HEDEFLER

Trabzonspor’un teknik direktörü Fatih Tekke, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Galatasaray ile karşılaşacakları maçı kazanarak, kötü geçen sezonu taraftarları için anlamlı kılmayı amaçladıklarını belirtti. Tekke, Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadı’nda gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Türkiye Kupası’nı kazanarak Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etme niyetlerini dile getirdi. Tekke, “Yarın hepimiz için çok güzel ve büyük bir gün olacak. Trabzonspor adına dalgalı bir yıl geçirdik. Taraftarımızı hoşnut edemediğimiz anlar yaşandı. Ama işlerimiz duruldu diyebilirim. Artık hedefimiz Avrupa’ya gidebilmek için önümüzde tek bir maç var. Bazı oyuncularımın bu maçta oynamasını beklemiyordum ama büyük özveri ve fedakarlık gösteriyorlar. Taraftarımızı mutlu etmeliyiz. En azından küçük bir özür ama asıl önemli olan Avrupa’ya gitmek.” şeklinde konuştu. Karşılarındaki Galatasaray’ın güçlü olduğunu belirten Tekke, “Belki de Türkiye tarihindeki en iyi kadroya sahipler. Zor bir mücadele olacak.” dedi.

MÜCADELE RUHU

Tekke, oyuncularının Trabzon şehrinin ruhunu sahada yansıtmalarını istediğini ifade etti. Görev süresi boyunca pozitif gelişmeler yaşandığını belirten teknik direktör, “Kısa sürede olumlu şeyler meydana geldi. Oyuncularıma verdiğim motivasyonun geri dönüşü beklediğimden daha fazla oldu. Hepsine teşekkür ederim. Trabzonspor’un bir kupayı almasıyla geleceğinin belirlenmesi yanlış. Buraya oyun düşüncelerimizi değiştirmek amacıyla geldik. Ülkedeki futbol ortamı aşikar. Yarın oyuncularımız rahat olsun, sonuç önemli ama mücadele en değerli kısım.” dedi. Oyuncularına hata yapabileceklerini söylediğini ve önemli olanın mücadele etmek olduğunu vurguladı.

KUPANIN ANLAMI

Fatih Tekke, teknik felsefesini oturtmak için zamana ihtiyaç duyduğunu ve kazanılacak kupanın bu süreçte kendisine yardımcı olabileceğini belirtti. Şenol Güneş’in ardından hem futbolcu hem de teknik direktör olarak Türkiye Kupası’nı kazanan ikinci isim olma potansiyeline sahip olduğunu hatırlatan Tekke, “Tarihe geçmeyi öncelik olarak görmüyorum. Trabzonspor teknik adamı olarak kulübüme vereceğim şeyler hakkında konuşabilirim. Oyunun şekli hakkında netliğe ulaşmak gerek.” ifadelerini kullandı. Kupanın kazanılması ile birlikte insanların güveninin artacağına inandığını sözlerine ekledi. “O yüzden inşallah kupayı alabiliriz.” şeklinde açıklamasını tamamladı.