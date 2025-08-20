Fatih Tekke, Geminin Limana Yanaştığını Belirtti

TEKNİK DİREKTÖR FATİH TEKKE’DEN DEĞERLENDİRME

Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi’ni ziyaret ederek basın mensuplarıyla bir araya geldi. Beş aylık görevi süresince yaşadığı deneyimleri paylaşan Tekke, “En kaotik dönemde geldik. Bence gemi limana yanaştı, hem de beklediğimin çok üstünde yanaştı.” sözleriyle durumunu değerlendirdi. Bu sürecin sadece kendisi için değil, Trabzonspor’un değerlerini anlama noktasında da önemli olduğunu belirtti.

FUTBOLDA SABIRSIZLIK SORUNU

Tekke, Türk futbolunun önemli problemlerinden birinin sabırsızlık olduğuna dikkat çekti. “Sabırsız olan sadece biz değiliz, ülke futbolu da böyle.” ifadesini kullanan Tekke, sağlık durumu el verdiği sürece Trabzonspor’da 1,5 yıl kalmayı ve bu süre içinde önemli başarılar elde etmeyi umduğunu söyledi. “Sonuç ne olursa olsun bu iş sadece hocayla olmaz, birlikte yapabiliriz.” şeklinde konuşarak iş birliğinin önemini vurguladı.

TRANSFER POLİTİKALARI ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Tekke, transfer politikaları hakkında da bilgi verdi. “Pina, Olaigbe, Oulai ve Augusto gibi genç isimler aldık. Bu oyuncular 22 yaş altında.” diyerek genç oyuncuların uzun vadede kulübe kazandıracağı değere vurgu yaptı. Bu oyuncuların birlikte oynaması sayesinde kalitenin artacağını düşündüğünü belirtti. “Büyük kulüplerin harcamalarının sürdürülebilir olmadığını düşünüyorum.” dedi ve iki yıl sonra bu genç oyuncular için dua edileceğini ifade etti.

NWAKAEME’YE YANIT

Nwakaeme’nin oyunda uzun süre tutulması konusundaki eleştirilere Tekke, “Tony, topu ayağında tutma becerisi en yüksek oyuncularımızdan biri. Bu özelliği saha içi yerleşimimizi kolaylaştırıyor.” şeklinde yanıt verdi. Sakatlığının önemli bir kayıp olduğunu belirten Tekke, Nwakaeme’nin sahada kalma isteğinden dolayı endişelerini dile getirdi. Ziyaretin sonunda Tekke, TSYD Trabzon Şubesi Başkanı Selçuk Kılıç’a “TSYD” yazılı Trabzonspor forması hediye etti.