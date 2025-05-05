Fatih Tekke: “Her iki taraf üzgün”

İLK YARIDAN MEMNUN DEĞİLİM

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kasımpaşa maçı sonrası basın toplantısında özellikle ilk yarının oyunundan tatmin olmadığını ifade etti. Tekke, “Her iki taraf için çok memnun olunmayan, her iki taraf için de üzüntü duyulamayacak bir maç geçirdik. Daha cesur oynamamız lazım” dedi. Trendyol Süper Lig’in 34. hafta sona erme mücadelesinde Trabzonspor, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Tekke, maçın iki yarısını ayrı şekilde değerlendirmek gerektiğini belirtti. İlk yarıya dair, “İlk 45 dakikada maç oynamadık; ne savunmada, ne hücumda, ne topa sahip olmada, ne de çalıştığımız şeyleri tekrar etmede eksik kaldık” dedi. Rakiplerinin birebir ön alan baskısıyla oynadıklarını belirten Tekke, ilk yarıda cesaret gösteremediklerini söyledi. İkinci yarıda formasyonu değiştirdiklerini ve oyunda daha fazla topa sahip olduklarını ifade etti. “Gol oldu, ofsaytlar var. Verilen kararların doğruluğu tartışılacak” diyerek maçın gidişatına da değindi.

KUPAYI KAZANMA HEDEFİ

Tekke, lig ve kupa finalinde Galatasaray ile oynayacaklarını hatırlatarak, “Avrupa’ya gidebilmek için kupayı kazanmayı çok arzu ediyoruz. Bütün maçlarımızı kazandığımızda 5. veya 6.’lık şansımız doğabilir” şeklinde konuştu. Trabzonspor’un artık daha cesur oynaması gerektiğini dile getiren Tekke, “Topu kaybettiğinizde bundan korkmamalı, alabileceğinizi düşünerek oynamalısınız” dedi. Takımın mevcut durumu ve sakatlıklar hakkında da bilgi veren Tekke, oyuncuların hazır olması gerektiğinin altını çizdi.

OYUNCU ŞABLONU HAKKINDA

Gelecek sezon 3. merkez orta saha kullanma planına dair soruları yanıtlayan Tekke, “Top bizdeyken Banza ve Sikan olarak oynadık. Trabzonspor olarak herkese karşı böyle oynamalıyız. Uzun topların tutulamayışıyla ilgili sorunlarımız var” açıklamasında bulundu. Tekke, 10 numara pozisyonunun günümüzde fazla kullanılmadığını, yetenekli oyuncuların alınmasının zor olduğunu belirtti. Şu anda ellerindeki oyuncularla belirledikleri bir şablonu sürdüreceklerini, ilk yarıda bunun başarılı bir şekilde gerçekleşmediğini ifade etti.