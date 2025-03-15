Fatih Tekke İlk Maçına Çıktı

TEKNİK DİREKTÖR FATİH TEKKE İLK MAÇINI OYNADI

Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Fatih Tekke, ilk karşılaşmasını Başakşehir’e karşı gerçekleştirdi. Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Trabzonspor, Başakşehir’in sahasında mücadele etti. Son zamanlarda yaşanan puan kayıplarının ardından Şenol Güneş ile yollarını ayıran bordo-mavililer, takımın başına Fatih Tekke’yi getirdi. 47 yaşındaki teknik adam, hafta içinde takımla bir araya gelirken, ilk maçına İstanbul deplasmanında çıktı.

TEKKE’NİN ÖNCEKİ DENEYİMİ

Sezona Alanyaspor’da başlayan Fatih Tekke, 11. haftada oynanan ve golsüz sona eren Bodrum FK maçı sonrası yollarını ayırdı. Futbolcu olarak 1994-2006 yılları arasında Trabzonspor formasını 3 farklı dönemde giyen Tekke, burada gol krallığı yaşadı ve birçok kupa kazandı. Bu hafta itibarıyla teknik direktörlük kariyerine Trabzonspor’da adım attı.

TARAFTAR DESTEK VERİYOR

Fatih Tekke, Trabzonspor’a imza attığı günden itibaren yoğun bir destek görüyor. İstanbul’da da bordo-mavili taraftarlar, Tekke’ye ilgilerini sürdürdü. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda deplasman tribününü dolduran Trabzonspor taraftarları, tribüne ‘Fatih Sultan Tekke’ pankartı astı.