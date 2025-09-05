Fatih Tekke, İstifa Etmeyi Düşünmüyor

TEKNİK DİREKTÖR FATİH TEKKE’DEN AÇIKLAMALAR

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, istifasının gündemde olmadığını belirterek, karşılaştıkları zorluklara rağmen mücadeleye devam edeceklerini ifade etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen basın toplantısında, Fenerbahçe maçı hazırlıkları öncesinde gazetecilerin sorularına yanıt verdi. “Trabzonspor hiçbir oyuncunun gitmesiyle yolundan sapmaz” diyen Tekke, Uğurcan Çakır’ın açıklamalarının süreci doğru bir şekilde yansıttığını dile getirdi. Uğurcan’ın Trabzonspor için önemli bir değer olduğunu vurgulayan Tekke, “Oyuncunun gitme arzusu ve isteği bu transferi belirledi” dedi. Eski kaptanın yeni hedefler belirleme arzusunun transferi etkilediğini belirten Tekke, en iyi oyuncularını vermelerine rağmen düşüş yaşasalar bile yeniden kalkacaklarını söyledi.

ZOR PERİYOTLAR GEÇİRİYORUZ

Tekke, ilk 4 haftalık sürecin oldukça zor geçtiğini ifade ederek, “İkinci periyotta daha rahat olacağımızı düşünüyordum, ama ne yazık ki Uğurcan Çakır’ın yanı sıra Nwakaeme, Pina ve Augusto’nun yaşadığı sakatlıklar bu durumu zorlaştırdı. Fakat biz yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Fatih Tekke, göreve taraftarın isteğiyle geldiğini belirtirken, “Son yılların en kaotik döneminde geldik. Eğer taraftar istemezse ekip gider, bu bir gerçek” ifadelerini kullandı. İstifa etme gibi bir durumunun olmadığını söyleyen Tekke, “Ben burada uzun yıllar kalmayı hedefliyorum ama gerçekçi düşünmek gerekirse bu zor görünüyor” dedi.

TRANSFER GÜNDEMİ

Tekke, transfer gündemiyle ilgili bilgi vererek, “Başakşehir kalecisi Muhammet Şengezer ve Ernest Muci ile ilgilendiğimiz doğru. Ancak kaleci transferindeki maddi koşullar istediğimiz gibi oluşmadığı için durum askıya alınmış durumda” dedi. Muci’nin yetenekli bir oyuncu olduğunu vurgulayan Tekke, görüşmelerin sürdüğünü ve beklentisinin olumlu olması yönünde olduğunu ifade etti.

KALİTEKİ TRANSFER PLANI

Fenerbahçe maçında kaleyi kimin koruyacağı hakkında konuşan Tekke, “Onuralp Çevikkan yeni antrenmanlara başladı, iyi bir duruma gelmesini umuyoruz. Eğer kaleci transferi yapamazsak bu sezonu kiralık bir kaleci ile geçirme planımız var” dedi. Türk kaleciler için uygun koşulları bulamadıklarını ve yabancı kaleci transferinde ciddi rakamlarla karşılaştıklarını ekledi.

Pina’nın Fenerbahçe maçına yetişme ihtimalinin düşük olduğunu belirten Tekke, bu bölgede az alternatifin bulunduğunu ve Arif ile Mustafa’nın kullanma ihtimallerinin olduğunu ifade etti.

ŞAHSİ KİŞİLİĞİMİ KAYBETMEYECEĞİM

Tekke, sahiciliğini kaybetmeyeceğini vurgulayarak, yeni transferlerin durumu hakkında bilgi verdi. Benjamin’in yaşadığı stres kırığının performansını etkilediğini belirten Tekke, “Performansını yakalarsa Trabzonspor taraftarını heyecanlandıracak” dedi. Bu riski aldığını ve umudunun yüksek olduğunu belirterek konuşmasını tamamladı.