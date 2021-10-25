Fatih Tekke: Keşke kafa atsaydım

Karadeniz ekibi Trabzonspor’un eski oyuncularından Fatih Tekke, Bernd Schuster hakkında açıklama yaptı.

Trabzonspor’un efsane isimlerinden Fatih Tekke, Beşiktaş’ta oynadığı dönem teknik direktör Bernd Schuster ile aralarında geçen bir olaya açıklık getirdi ve Alman hoca hakkında, “Keşke kafa atsaydım” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor’un eski yıldızlarından Fatih Tekke’nin 2010 yılında Beşiktaş’ta oynadığı dönem teknik direktör Bernd Schuster ile gerginlik yaşadığı ve tecrübeli çalıştırıcıya kafa atmak istediği iddia edilmişti.

Olayın iç yüzünü NTV’ye anlatan Tekke, Sivasspor’la oynadıkları maç sonrası Alman çalıştırıcının, kendisine maç esnasında yaşanan bir pozisyon nedeniyle kızdığını ve odasına çağırarak İngilizce küfürler ettiğini ifade etti. Hocanın tavrına şaşırdığını söyleyen genç teknik adam, “Orada yüz yüze geldik. Keşke kafa atsaydım. Güzel olurdu” şeklinde konuştu.