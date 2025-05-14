Fatih Tekke Kupa Hedefini Başaramadı

TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİNDE KUPA BAŞARISI YOK

Trabzonspor, ligin 28. haftası öncesinde teknik direktörlük koltuğuna oturan Fatih Tekke, 64 günlük süreçte aradığı kupa başarısını elde edemedi. 2006 yılında 7,5 milyon avro bonservis bedeliyle Rusya’nın Zenit Kulübü’ne transfer olan Fatih Tekke, 19 yıl sonra döndüğü Trabzonspor’un teknik direktörlük görevinde beklediği kupa sevinciyi yaşayamadı. 11 Mart’ta 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Tekke, Galatasaray ile oynanan finalde 3-0’lık mağlubiyetle takımıyla kupa sevinci yaşayamadan ayrıldı.

BORDO-MAVİLİLERİN YARI FİNAL BAŞARISI

Fatih Tekke yönetiminde Trabzonspor, çeyrek ve yarı finale başarılı bir şekilde çıktı. Sipay Bodrum FK ile olan çeyrek finalde, uzatmalara giden maçta attığı golle 3-2 galip gelerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Göztepe’yi 2-0 yenerek finale adını yazdırmayı başardı.

Ertuğrul Doğan başkanlığındaki Trabzonspor, kupa başarıları elde edemedi. Doğan, yöneticilik döneminde Ziraat Türkiye Kupası ve lig şampiyonluğu yaşamış olmasına rağmen, art arda iki sezon Ziraat Türkiye Kupası finalinde kupa mutluluğu elde edemedi.