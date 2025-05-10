Fatih Tekke: “Kupa İçin Çalışıyoruz”

CESARETİMİZİ KIRACAK BİR ŞEY YAŞAMADIK

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray’a karşı oynadıkları maçta cesaretlerini kıracak bir durum yaşamadıklarını ifade etti ve amaçlarının kupayı Trabzon’a getirmek olduğunu belirtti. Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray’a 2-0 yenildi. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Tekke, açıklamalarda bulundu.

SEZONUN EN ÖNEMLİ MAÇINI OYNAYACAĞIZ

Fatih Tekke, gelecek maçın sezonun en önemli karşılaşması olacağını dile getirerek, “Kolay bir maç değil. Bugün Galatasaray takımını zorladığımızı düşünüyorum. Kupa maçı daha farklı olacaktır. Savic’in durumu yarın belli olacak. Okay’ın durumunu bilmiyoruz. Enis Destan 2-3 hafta olmayacak. Bu maçın sonunda iyi ki rotasyon yapmışım diyorum” ifadesini kullandı. Ayrıca, Trabzonspor’un yıl içinde oynayacağı en önemli maçı çarşamba günü olacağını ve taraftarlarını mutlu ederek Avrupa kupalarına devam etmeyi umduğunu vurguladı.

KUPAYI TRABZON’A GETİRMEK İSTİYORUZ

Hakem yönetimi hakkında görüşlerini paylaşan Tekke, “Her maçı izlemeye çalışıyorum. Türkiye’nin ikliminde konuşulan konular var. Tekrar içeride konuşurken, ofsayt çizgisi çekilen adamın arkasındaki kişi görünmüyor. Enteresan bir durum. Geçen hafta bu konuda biraz serzenişte bulunduk. Oyuncularım ellerinden gelen tüm mücadeleyi verdiler. Galatasaray ekibi uzun toplarla hücum etmeye çalıştı ve maç içinde bazen başarılı oldular. Oyuncularımızın performansından ve arzusundan memnunum. Çok şükür, cesaretimizi kıracak bir şey yaşamadık. Daha güçlü ve cesur bir şekilde final müsabakasına hazırlanacağız. Kupa maçını kazanmak ve Trabzon’a getirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.