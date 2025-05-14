Fatih Tekke: “Taraftarlardan, ailemden özür diliyorum.”

FATİH TEKKE’DEN ÜZGÜNÜM AÇIKLAMASI

GAZİANTEP – Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ziraat Türkiye Kupası finalinde 3-0 kaybettikleri maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tekke, “Çok üzgünüm, taraftarlardan, ailemden özür dilerim. Biraz daha zorlamalıydık” dedi. Maçın sonucunun yanı sıra takımın performansından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren Tekke, Galatasaray’ı tebrik etti.

AVRUPA HEDEFİ PLANLARI ETKİLEYECEK

Fatih Tekke, Avrupa hedefinin olmaması ile ilgili konuşarak, “Bu durum planlarımı etkileyecek. Özellikle transfer süreçlerini olumsuz yönde etkiliyor. İyi oyuncuları izliyorduk ve bu bizim için dezavantaj. Hedefimiz, her anlamda iyi olabilecek futbolcular almak” ifadelerini kullandı. Trabzonspor’un yeniden rekabetçi bir takım haline gelmesi gerektiğini vurgulayan Tekke, kadro oluşturmada yaşadıkları sıkıntılara da dikkat çekti.

BİRE BİR OYUN RİSKİNE DİKKAT

Basın toplantısında, VAR sisteminin kullanımı ile ilgili düşüncelerini de açıklayan Tekke, “İkinci yarıdaki gol pozisyonunda VAR’a gitmiyorsa sıkıntı var. Daha fazla mücadele ettiğimizde herkes ne yapacağını biliyor” diye konuştu. Batogov’un sakatlanmasının takım üzerinde yarattığı etkiye de değinen Tekke, bu durumun oyuncuların performansını etkilediğini ve “Birebir oynatmanın riskli olduğunu biliyordum ama bunu ben tercih ettim” şeklinde sözlerini sürdürdü.