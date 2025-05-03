Fatih Tekke, Trabzonspor’da Başarı Elde Etti

TEKNİK DİREKTÖRÜN BAŞARILI PERFORMANSI

Trabzonspor’da, Şenol Güneş’ten sonra teknik direktörlük kariyerine adım atan Fatih Tekke, bordo-mavililerle dikkate değer bir başarı gösteriyor. Karadeniz temsilcisi, bu süreçte Süper Lig’de 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak toplamda 13 puan topladı. Tekke, bu performansıyla maç başına 2.17 puan ortalaması yakalayarak teknik adamlık kariyerinin büyük bir başlangıcını gerçekleştirdi. Fatih Tekke’nin yuvaya dönmesi, kariyerinde de önemli bir etken oldu.

KUPADA BÜYÜK HEDEF

Fatih Tekke yönetiminde Trabzonspor, Türkiye Kupası’nda Bodrum FK ve Göztepe’yi geçerek finale çıkmayı başardı. Tekke, futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktör olarak ilk kupasını bordo-mavili takımın başında kazanma fırsatına oldukça yaklaşmış durumda. Süper Lig’deki istatistikleri de dikkat çekiyor; 2014-2015 sezonunda Kayseri Erciyespor ile 0.78, İstanbulspor ile 2022-2023 sezonunda 1.13, 2023-2024 sezonunda 0.50, Alanyaspor ile 1.44 ve 2024-2025 sezonunda ise 0.91 puan ortalaması tutturdu.