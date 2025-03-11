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Fatih Tekke Trabzonspor’un Yeni Teknik Direktörü

TEKNİK DİREKTÖR FATİH TEKKE TRABZON’A GELDİ

Trabzonspor’un yeni Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trabzon’a ulaştı. Bordo-mavili ekip, teknik direktör Şenol Güneş’in ayrılığının ardından takımın başına eski oyuncusu Fatih Tekke’yi getirdi. Fatih Tekke, Trabzonspor Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç ile öğle saatlerinde şehre geldi ve burada coşkulu bir taraftar grubu tarafından karşılandı.

SERKAN KILIÇ’TAN AÇIKLAMALAR

Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç, “Çok uzaktan transfer yapmadık. Trabzonspor’un takım kaptanını aldık, geldik” ifadelerini kullandı. Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Fatih Tekke ise, “Konuşacak çok zamanımız olacak” diyerek, havaalanında taraftarların destek tezahüratları eşliğinde bekleyen araca bindi ve Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne geçiş yaptı.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Fatih Tekke, Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç ve Şenol Güneş’in katılımıyla bugün Papara Park’ta saat 14.45’te bir basın toplantısı gerçekleştirecek.

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