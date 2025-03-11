Fatih Tekke Trabzonspor’un Yeni Teknik Direktörü

ŞENOL GÜNEŞ’TEN SONRA YENİ TEKNİK DİREKTÖR

Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş ile yollarını ayırdıktan sonra Fatih Tekke ile anlaşma sağladı. Bordo-mavili kulüp, Tekke’nin yarın Trabzon’a geleceğini duyurdu. Kulüpten gelen açıklamada, “Teknik Direktörlük görevi için görüşmelere başladığımız Fatih Tekke; Başkan Yardımcımız Serkan Kılıç ile birlikte yarın (11 Mart Salı) sabah saatlerinde Trabzon’da olacaktır. Sürece ilişkin gelişmeler, kulübümüz tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna duyurulur.” denildi.

ALANYASPOR DENEYİMİ

Fatih Tekke, Trabzonspor altyapısında yetişmiş ve 9 sezon boyunca Karadeniz ekibinin formasını giymiş bir isim. 2015 yılından itibaren teknik direktörlük kariyerine adım atan Tekke, son olarak Alanyaspor’u çalıştırdı. Daha önce Kayseri Erciyesspor, Boluspor, Manisaspor, Bursaspor, Denizlispor ve İstanbulspor’da görev aldı. 47 yaşındaki teknik adam, ayrıca Denizlispor ve İstanbulspor’da yardımcı antrenörlük de yaptı.