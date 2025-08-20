Fatih Tekke TSYD’yi Ziyaret Etti

TEKNİK DİREKTÖR FATİH TEKKE’NİN ZİYARETİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi’ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında Tekke, “En zor dönemde geldiğimizi zannediyorum. Trabzonspor’a benim bir borcum var, bu kolay ödenebilecek bir borç değil. Borçlu hissettiğim için, beni ben yapan Trabzonspor olduğu için ben buradayım. En kaotik durumda geldik ve bence gemi limana yanaştı. Çok beklediğimin de üstünde yanaştı” dedi.

BASINLA SOHBET

Trabzonspor’un başarısı için yoğun bir çaba içerisinde olduğunu belirten Tekke, “Bizim hocalığımız, yapmaya çalıştığımız şey bence çok zaman isteyen bir şey ve bana da yetmiyor. Şu ana kadar 5 ay oldu. 20-25 yılın yorumlarına göre, en zor dönemde geldiğimizi zannediyorum. Yaşadığımız süreç bu. Bu sadece benim için değil, kendi evlatlarınıza, arkadaşlarınıza değerleri anlamaya çalışmak önemli. Trabzonspor için bunlar. Yapabilir miyiz, evet. Kolay mı? Zor ama yapabiliriz” şeklinde konuştu.

TRANSFER GÖRÜŞLERİ

Tekke, genç yabancı oyuncuları transfer etme konusundaki görüşlerini de paylaştı. “Transferde ‘hadi gidelim, böyle oyuncular alalım’ diyerek bakmıyoruz. Önceki transferlerimizi örnek vermek gerekirse, Pina, Olaigbe, Oulai ve Augusto, bunlar 22 yaş altında. Eğer takımda kalitelilik sağlarsak, oyun kalitemiz artacaktır” dedi. Tekke, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın harcamalarının sürekliliğinin olmayacağı düşüncesiyle, gelecekte kendi takımlarını oluşturacaklarına inandığını belirtti.

NWAKAEME İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME

Tekke, Anthony Nwakaeme’nin uzun süre sahada kalmasına yönelik eleştirilere de cevap verdi. “Anthony Nwakaeme Trabzonspor’u seviyor, biz de onu seviyoruz. Tony, takımımızda topu ayağında tutma becerisi en yüksek oyunculardan biri. Sakatlandığı maçta iyi bir performans gösteriyordu. Kendisiyle sakatlandığı pozisyondan önce konuştum, oyundan alabileceğimi ifade ettiğimde devam etmek istediğini söyledi. Nwakaeme, sahada olmak ve oynamak isteyen bir oyuncu. Sakatlığına çok üzüldük” şeklinde konuştu.

Teknik direktör Fatih Tekke, ziyaretin ardından TSYD Trabzon Şubesi Başkanı Selçuk Kılıç’a TSYD yazılı Trabzonspor forması hediye etti. Selçuk Kılıç da Tekke’ye nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.