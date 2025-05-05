Fatih Tekke, Uğurcan Ve Savic Hakkında Açıklama Yaptı

FAKAT TEKKE’DEN AÇIKLAMALAR

Trabzonspor’un teknik direktörü Fatih Tekke, Kasımpaşa ile 1-1 berabere sonuçlanan maç sonrası basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Özellikle sakat oyuncuları Uğurcan Çakır ve Stefan Savic hakkında önemli bilgiler paylaştı. Tekke, bu iki oyuncunun Galatasaray maçında oynayıp oynayamama durumlarıyla ilgili, “Uğurcan ve Savic… O sakatlıklar oynamayabilir ama oynama istekleri çok üst düzey.” ifadelerini kullandı.

SORULARA CEVAP VERDİ

Tekke, Uğurcan ve Savic’in Galatasaray maçına hazırlanma süreçleri hakkında ekledi: “Geçen sürede bakacağız. Onların durumuna göre değerlendireceğiz. Her oyuncumuz gibi bizim için çok değerli oyuncular ve önemli oyuncular.” Bu açıklamalar, Trabzonspor’un hedeflediği başarı için oyuncuların katkısının ne denli önemli olduğunu ortaya koyuyor.