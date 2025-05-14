Fatih Tekke, Üzgünüm, Özür Diliyorum, Daha İyi Olmalıydık

TEKNİK DİREKTÖR FATİH TEKKE’YE MAÇ SONRASI YORUMLAR

Trabzonspor’un teknik direktörü Fatih Tekke, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray’a 3-0 kaybettikten sonra basın toplantısı düzenledi. Maçın sonucuyla ilgili “Çok üzgünüm, taraftarlardan, ailemden özür dilerim. Biraz daha zorlamalıydık” sözleriyle duygularını ifade etti. Takımın finalde gösterdiği performansı değerlendiren Tekke, kaybettikleri için büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

GALATASARAY’A VE TARAFTARLARA MESAJI

Maç sonrasında Galatasaray’ı tebrik eden Tekke, “Taraftarlarımızı üzdüğüm için ben de çok üzgünüm” dedi. Maçın kırılma anlarının olduğunu vurgulayan Tekke, “Küçük bir hata bize pahalıya mal oldu. Batogov’un sakatlanmasının ardından Okay ile ikinci yarıya başladık. İlk dakikada yediğimiz ikinci golle fark ikiye çıktı. Toparlanmaya çalıştık ama başaramadık” şeklinde konuştu.

GELECEK SEZON PLANI VE AVRUPA HEDEFİ

Tekke, gelecek sezon için genç oyunculara daha fazla şans vereceğini ve takımın yapısını oluşturmak için çalışacaklarını kaydetti. Ayrıca Avrupa hedefine açıkça değinen Tekke, “Avrupa hedefinin olmaması planlarımı etkileyecek. Bu durum transfer durumlarını da etkiliyor. İyi oyuncular almak istiyoruz, camia olarak bu sezonu mutlu geçiremedik” dedi.

VAR SORUNU VE MAÇIN DEĞERLENDİRMESİ

Seremoniye katılmama kararı ile ilgili soruya da cevap veren Tekke, VAR sistemine ilişkin eleştirilerini dile getirdi. “İkinci yarıdaki gol pozisyonunda VAR’a gitmiyorsa sıkıntı var. Benden de bu durumda tahammül kalmadı” diyerek durumdan rahatsız olduğunu açıkladı. Takımın oyunu ve Batogov’un sakatlanmasının etkilerine de değinen Tekke, birebir oynatma kararının tartışmalı olduğunu, ancak bu riski aldığını belirtti.

Tekke, “Batogov bu iki maçın en iyi performans gösteren oyuncusuydu, bu yüzden biraz daha yüksek oynamamız gerekiyordu” ifadeleriyle takımının durumu üzerine son bir değerlendirme yaptı.