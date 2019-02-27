Fatih Terim 5 yıl daha sarı kırmızı!

Galatasaray, 5 yıl daha Fatih Terim'le yola devam edecek.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim’in 5 yıllığına daha Galatasaray’la kontrat imzaladığı öğrenildi.

Galatasaray, halen TFF resmi sitesinde bitiş tarihi Mayıs 2019 olarak gözüken Terim’in sözleşmesini uzatıp ortadaki soru işaretleri ve endişeleri tarihe gömdü.

Ekim ayında prensip anlaşmasına varılan ve boş sözleşmeye imza atan Fatih Terim’in yeni kontratı resmiyete döküldü.

Galatasaray Kulübü, Terim’in 2024 Mayıs ayına kadar olan yeni sözleşmesini Mart ayının ilk haftasında TFF’ye resmen iletecek.

Sarı kırmızılılarda Başkan Mustafa Cengiz ve 2.Başkan Abdurrahim Albayrak, geçtiğimiz hafta, Fatih Terim’in avukatı Rezan Epözdemir ile bir araya geldi.

Ve Terim’in 5 yıllık sözleşmesi tüm detayları ile bu zirvede hazırlandı. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray’dan herhangi bir talepte bulunmayıp görüşmede de kendi değil avukatı Epözdemir yer aldı. Fatih Terim, Galatasaray’dan herhangi bir ücret artışı talep etmeyip taraflar mevcut sözleşme şartları ile yola devam edecek.

Tecrübeli teknik adamın 5 yıllık yeni sözleşmesinde tazminat maddesi yer almayacak. Başarı odaklı kontratta Fatih Terim, sadece şampiyonluk halinde 2017 yılında imzaladığı kontratta olduğu gibi yaklaşık 500 bin euro ekstra prim alacak.

TFF’ye önümüzdeki hafta bildirilecek olan kontratta Terim, şu anda olduğu gibi Galatasaray Kulübünden yıllık 3 milyon euronun karşılığı olan 18 milyon TL net ücret alacak.

Prensip anlaşmanın sağlandığı Terim’in 5 yıllık sözleşmeye imza atması ile resmen devreye girecek olan kontratın ardından tecrübeli teknik adamın Galatasaray Kulübü ile en uzun süreli imza attığı anlaşma olacak.