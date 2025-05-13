Fatih Terim 5 Yıldızlı Bayrağı Astı

GALATASARAY’IN 25. ŞAMPİYONLUĞU İÇİN BİR PUAN YETER

Süper Lig’de yer alan Galatasaray, 25. şampiyonluğuna ulaşmak için artık yalnızca bir puana ihtiyaç duyuyor. Sarı-kırmızılıların eski teknik direktörü Fatih Terim, bu önemli başarıyı kutlamak üzere Bodrum’daki evine 5 yıldızlı bayrağı astı.

FATİH TERİM’İN ANLAMLI HAMLESİ

Fatih Terim’in bu hareketi, 12 Mayıs galibiyetinin yıl dönümüne denk gelmesiyle dikkat çekiyor. 12 Mayıs 2012’de gerçekleşen süper finalde, Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Kadıköy’deki bu mücadele 0-0 sona ererken, o dönemde Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etmişti. Terim’in, Galatasaray’ın 25. şampiyonluğunu simgeleyen 5 yıldızlı bayrağı Bodrum’daki evinin bahçesine astığı görüldü. İşte o bayrak;