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Spor

Fatih Terim, AA Yılın Kareleri’ne Katıldı

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FATİH TERİM, YILIN KARELERİ OYLAMASINA KATILDI

Suudi Arabistan’ın Al-Shabab takımının teknik direktörü Fatih Terim, Anadolu Ajansı’nın (AA) düzenlediği “Yılın Kareleri” oylamasında yer aldı. Bu oylama, 2024 yılına damga vuran olaylara ve yaşam anlarına ait fotoğrafları içeriyor.

FOTOĞRAFLARIN KATEGORİLERİ

Fatih Terim, AA’nın muhabirleri ve fotoğrafçıları tarafından, yurt içinde ve yurt dışında 2024 yılı boyunca çekilen fotoğrafları dikkatlice inceledi. “Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony” destekleriyle hazırlanan oylamada, fotoğraflar “Haber”, “Günlük Hayat”, “Doğal Yaşam ve Çevre”, “Spor” ve bu yıl özel olarak eklenen “Özgür Suriye” kategorileri altında sunuldu. Deneyimli teknik direktör, yıl içerisinde birçok güzel fotoğrafın bulunduğunu belirtti.

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