Fatih Terim açıkladı: Anlaşma noktasına geldik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, tecrübeli oyuncu Erling Haaland ile anlaşma noktasına geldiklerini söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bir dönem Erling Haaland’ı izlediklerini söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Terim, Borussia Dortmund’un yıldız oyuncusu Erling Haaland’ı 20 yaş altı şampiyonasında takibe aldıklarını söyledi.

“Birçok oyuncu seyrettiriyoruz biliyorsunuz. Bunlar arasında Erling Haaland sizin için en çarpıcısı olabilir. Biz onu U20 Şampiyonası’nda izlettik, canlı olarak da daha sonra bir lig maçı için Norveç’e Ümit Davala Hoca ile Necati Ateş Hoca’yı gönderdim. Oradan beni aradılar, maçtan. “Hocam, tüm scoutlar burada, elimizi çabuk tutmazsak alırlar” dedi. Canlı seyrettiriyorum. Biri santrafor, öbürü bek oynamış ama her yerde de kullanmışız futbolculuk döneminde. O gün limitimiz olsaydı, 8-9 milyona transferi bitirme noktasına gelecektik. Juventus, Manchester City, Manchester United hepsi orada.

Şu an Avrupa’nın en önemli oyuncusu. Martin ile beraber Norveç’in aynı şehrinden olduğu için iletişim kurduk, babasıyla görüştük. Oyuncuyla anlaşma noktasına geldik. Maalesef, Norveç’ten hiç çıkmamış 20 yaşında bir oyuncuya o dönem 8-9 milyon versek, neler olabilirdi Türkiye’de, siz tahmin edin. Şimdi 150 milyon Euro. Bu ve buna benzer bir oyuncu da Milan’a gitti, Hauge. O da bizim portföyümüzdeydi.

“MODER’İ ÇOK İSTEDİK”

Moder, Polonya’da yakaladığımız oyunculardan biri. Onu çok istedik. Sonra milli takımda oynadı değeri birden arttı. Brighton 11 milyon Euro verdi. 11 milyon verdi ve ocak ayında oyuncuyu kulübe bıraktı. Bakın, Brighton. Diğerlerine gelmiyorum. Rekabet ortamını anlatmak istedim. Bunlarla rekabet ediyorsunuz. Bunlardan biz çok buluyoruz. Scout ekibimizin ben gittiğim zaman kalmasını istedim. Dünyanın her tarafıyla ilişkileri var. Dünyanın bildiği, herkesin bildiği, ama Scout ekibinin bilmediği hiçbir oyuncu yok. Bu kadar net söylüyorum. Hani bazen diyorlar ya, “nasıl bulamıyorsunuz bu adamları, şurada şöyle bir adam var” diye. Bizim çok yüksek rakamlı bir datamız var, takip ediyoruz.

Manchester City, Chelsea gibi kulüplerin 18-22 yaş aralığında çok büyük rakamlar vererek oyuncular aldığını biliyoruz. Bunların hepsi tutuyor sanıyor musunuz? Böyle belki 100 oyuncuyla yatırım yapıyorlar. Belki hepsi tutmuyor ama sonuç olarak bu söylediklerimizi biz değil onlar alıyorlar.”