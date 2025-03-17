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Fatih Terim Ayın Teknik Direktörü Seçildi

TEKNİK DİREKTÖR FATİH TERİM’İN BAŞARISI

Suudi Arabistan’ın Pro Lig’inde Al Shabab takımını çalıştıran Fatih Terim, bu ayın teknik direktörü olarak ödüllendirildi. Türk teknik direktör, ekibi ile birlikte son 3 maçta gösterdiği performansla dikkat çekti. Takımı, bu süreçte 2 galibiyet ve 1 beraberlik almakla kalmayıp, 10 gol atarak sadece 2 gol yedi.

AL SHABAB’IN LİGDEKİ DURUMU

Al Shabab, 25 maç sonunda topladığı 43 puanla ligde 6. sırada yer alıyor. Fatih Terim’in liderliğinde takımın gösterdiği performans, hem taraftarları hem de futbol otoritelerini sevindirmiş durumda. Terim’in takıma sağladığı katkılar, gelecek maçlar için umut verici bir tablo çiziyor.

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