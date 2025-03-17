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Fatih Terim Ayın Teknik Direktörü Seçildi

FATİH TERİM AYIN TEKNİK DİREKTÖRÜ SEÇİLDİ

Suudi Arabistan’daki Al Shabab takımının teknik direktörü olan Fatih Terim, ayın teknik direktörü ödülüne layık görüldü. Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olarak, Suudi Arabistan Pro Lig’inde Al Shabab ile son 3 maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Terim, toplamda 10 gol atıp, kalesinde yalnızca 2 gol gördü.

AL SHABAB’IN LİGDEKİ DURUMU

Al Shabab, 25 maç sonucunda 43 puanla ligde 6. sırada bulunuyor. Bu başarı, Fatih Terim’in teknik direktörlük yeteneklerini bir kez daha ön plana çıkarıyor ve takıma kattığı değerleri gözler önüne seriyor. Terim, Suudi Arabistan futbolundaki etkisini göstermeye devam ediyor.

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