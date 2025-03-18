Fatih Terim Ayın Teknik Direktörü Seçildi

FATİH TERİM’İN ÖDÜLÜ

Suudi Arabistan Pro Ligi’nde mücadele eden Al Shabab’ın teknik direktörü Fatih Terim, önemli bir ödüle layık görüldü. Terim, bu ay yapılan değerlendirmede Suudi Arabistan Pro Ligi’nin mart ayı teknik direktörü seçildi. Al Shabab, bu süreçte ligde oynanan 3 mücadelede 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak dikkat çekti. Takım, bu karşılaşmalarda toplamda 10 gol atarken, sadece 2 gol yedi.

Fatih Terim, Al Shabab ile birlikte Suudi Arabistan Pro Ligi’nde toplamda 13 maça çıkarak 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Şu anda Al Shabab, 43 puanla ligde 6. sırada yer alıyor.

AL SHABAB’DAN DEVAM EDEN DESTEK

Fatih Terim’in ayın teknik direktörü seçilmesinin ardından Al Shabab, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak “Allah Kerim… Fatih Terim!” ifadelerine yer verdi. Terim, kulübün bu açıklamasının ardından kendi görüşlerini de aktardı. Tecrübeli teknik adam, “Bu ödül bireysel bir başarı değil, aynı hedef doğrultusunda birlikte çabalayan bir kulüp olarak sıkı çalışma ve özverinin sonucudur. Birlikte çalıştığım herkesi kutluyorum. Bu, taraftarımıza bir armağan ve önümüzdeki daha iyi günlerin bir işaretidir.” dedi.