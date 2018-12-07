Fatih Terim bırakıyor

Galatasaray Kulübü, yaklaşık 1,5 ay önce önce ünlü teknik adam Fatih Terim’in sözleşmesinin 2021’e kadar uzatıldığını KAP’a bildirmişti.

Ancak TFF’ye göre tecrübeli teknik adam sezon sonu serbest kalacak.

Çok sıkıntılı bir süreçten geçen Galatasaray’da Fatih Terim’le ilgili kafa karıştıran bir gelişme yaşanıyor…

Sarı-Kırmızılı yönetim 16 Ekim’de tecrübeli teknik adamın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin 2021’e kadar uzatıldığını açıklamıştı.

Takvim’in haberine göre; aradan geçen 1.5 ayda bu sözleşmenin kağıt üzerinde kaldığı ve resmiyete dökülmediği ortaya çıktı.

Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesine göre Terim’in sözleşmesi 2019’da bitecek.

Fatih Terim’le yeni sözleşme fotoğrafı bile çektiren yönetimin neden böyle bir tutum sergilediği merak konusu.

Herkes yönetimden bir açıklama bekliyor.

FANATİK