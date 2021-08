Fatih Terim: Biraz bekleyeceğiz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takıma güç katacak yeni transfer konusunda açıklama yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Randers maçı öncesi açıklamalarda bulundu. “10 numarayı Morutan’a mı vereceksiniz?” sorusuna Terim, “Biraz bekleyeceğiz.

Fatih Terim’in açıklamaları şöyle:

Bu transfer politikasına devam edeceğiz. Yüksek gibi bir görünen bonservis bedellerini, maaşla dengelediğimizi düşünüyorum. Yatırım yapıyoruz ve bu yatırımların da ileride Galatasaray’a büyük karlar getireceğini düşünüyoruz. Hem yarışmacı bir takım oluşturuyor hem de ciddi bir yatırım yapıyoruz. İnanıyorum ki ileride bu yatırımların Galatasaray’a döneceğini düşünüyorum. Galatasaray’ın istenilen bir kulüp olduğunu biliyorum. Galatasaray’ın gençler tarafından istenilen bir kulüp olduğunu görüyorum. Buraya gelen isimlerin daha büyük liglere gideceklerini düşünüyorlar. Böyle bir model planladık. Dönüşerek, değişerek ve de kazanarak bu mücadeleyi sürdüreceğimizi düşünüyorum.

Gelenler de gidenler de futbolun doğasında olan bir şey. Son maçtan sonra “Ederini bulan her oyuncuyla Galatasaray yolunu ayırabilir veya alabilir” demiştim. Gelen bazı teklifler var. Tek tarafın değerlendirmesi yetmiyor. Şu ana kadar gerçekleşmiş veya üzere olan bir transferimiz var. Biraz sonra arkadaşlarımız gitmesiyle ilgili haberdar eder. Onlara teklif gelip gelmediğini bilmiyorum. Daha ziyade sportif departmanımız ve yöneticilerimiz ilgileniyor. Varsa da gerçekleşen bir şey yok.

Maçtan sonra az kaldı demiştim. Bir son saniye çıkmazsa Morutan transferi bitti diyebiliriz. Kadromuza yetenekli, genç ve değerli bir oyuncuyu katmanın mutluluğu içerisindeyiz. Scout ekibimiz 18 yaşından bu yana Morutan’ı takip ediyordu.

Galatasaray önemli bir marka ve ismi her genci heyecanlandırıyor. Son 10 yıla baktığımızda Romanya’nın en önemli jenerasyonunu getirdiğini düşünüyorum. Morutan da Galatasaray’a gelmekten dolayı çok mutlu. Arkadaşlarımız direk buraya geldi. B en de buradaydım. Görüşmedim ama gelişlerinden mutlu olduklarını duydum. Çok sevindim. Bir an önce oynamaya hevesli. Umarım bir an önce tüm prosedürlerin halledilip kendisini sahada kullanmaya başlarız.

Morutan çok yönlü bir oyuncu. Problem çözen özellikleri var. Yaratıcı özellikleri var. Sol ayaklı olmasına rağmen sağ kanatta da aktif ve etkili oynayabiliyor. Biz kendisinden bir çok pozisyonda yararlanabiliriz.

“BAZI SÜRPRİZLER YAPABİLİRİZ”

10 numarayı Hagi’ye vermiştik. O konuyla ilgili biraz beklemeyi düşünüyorum. Onunla ilgili bazı sürprizler yapabiliriz. Önemli olan sırttaki forma numarasından çok, arma için verilen mücadeledir. Eğer siz sırttaki numaraya bakmayıp arma için mücadele ederseniz unutulmazlar arasına girersiniz. Oyuncuyu korumak için sezon sonunu bekleyebiliriz. Belki de bir sürpriz yapabiliriz.

Neden aldığımızı nasıl bir politika güttüğümüzü söyledim. Muhakkak ki sadece gençler olmayacak, tecrübeli, profesyonel oyuncular da olacak ve devam edeceğiz. Hayallerim bittiğinde benim burada olmamam lazım. Onun için beklentilerim hayallerim vardır. Olur, olmaz; yakalarsınız, yakalamazsınız; ama en üst seviyelerden vaz geçmek çok zor. Hayal etmekten hiçbir türlü vazgeçmemek lazım. Hele bu armayla çok zor. Hele bu armayla ilkleri başarmışsanız, ondan vaz geçemezsiniz. İlkleri, yapılamaz denenleri başarmışsanız o zaman her şey size yapılabilir görünüyor. Yaptıysanız, hep yapmanız beklenir. Bu doğal. Bu bir baskı oluşturu mu? Oluşturur; ama bu bizi hazır tutar. İnşallah bu beklentilerimiz gerçek olur.