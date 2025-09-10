“Fatih Terim, Çekya İle Görüşüyor!”

FATİH TERİM’LE İLGİLİ İDDİALAR GÜNDEME GELDİ

Galatasaray ve A Millî Takım’ın eski teknik direktörü Fatih Terim hakkında bomba gibi bir iddia ortaya çıktı. Avrupa basını, 72 yaşındaki ünlü teknik direktöre ilgi duyan bir takımı duyurdu. Söz konusu haber sosyal medya üzerinde büyük yankı bulurken, Fatih Terim’in alacağı karar merak ediliyor.

AL SHABAB’DAN AYRILDI VE SON DURUMU

Fatih Terim, son görevde bulunduğu Suudi Pro Lig kulübü Al Shabab’dan haziran ayında ayrıldı. Suudi Arabistan’da çalıştığı süre zarfında 23 maça çıkıp, 1.74’lük bir puan ortalaması elde etti. Tecrübeli teknik adam, Al Shabab’dan önce Yunanistan Süper Lig ekibi Panathinaikos’ta görev yaptı ve orada 1.85 puan ortalamasını yakaladı.

ÇEKYA’DAN FATİH TERİM’İ İSTİYOR

Denik Sports’ta çıkan habere göre, Fatih Terim, Çekya Millî Takımı’nın teknik direktör adayları arasında yer alıyor. Çek basınında, mevcut teknik direktör Ivan Hasek ile yolların ayrılabileceği konuşulmakta. Yeni raporlar, Hasek’in yerine Terim’in düşünüldüğünü ortaya koyuyor. Çekya, en son 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Türkiye ile birlikte F Grubu’nda mücadele etti.