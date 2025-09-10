Haberler

Fatih Terim, Çekya’nın Teknik Direktör Adayı

GALATASARAY EFSANESİ FATİH TERİM’LE İLGİLİ İDDİA

Süper Lig’in köklü takımlarından Galatasaray’ın ve A Milli Takım’ın eski teknik direktörü Fatih Terim hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Terim, bu yılın haziran ayında Suudi Pro Lig kulübü Al Shabab’dan ayrıldı. Bu görev öncesinde Yunanistan Süper Lig takımlarından Panathinaikos’un teknik direktörlüğünü üstlenen Terim, burada 1.85 gibi etkileyici bir puan ortalaması yakalamayı başardı.

ÇEK MİLLİ TAKIMI İÇİN GÜNDEMDE

Denik Sports’ta yer alan habere göre, Fatih Terim, Çekya Milli Takımı’nın teknik direktör adayları arasında yer alıyor. Çekya basınında, mevcut teknik direktör Ivan Hasek ile yolların ayrılabileceği yönünde bilgiler yer alıyor. Son alınan raporlar, Hasek’in görevine son verilmesi durumunda Terim’in isminin öne çıktığını gösteriyor.

Haberler

İbrahim Kuyubaşıoğlu, İlhami Sönmez’i Ziyaret Etti

Yeşilay Hatay Şubesi Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu, Muhtarlar Daire Başkanı İlhami Sönmez ile bağımlılıkla mücadelede iş birliği fırsatlarını görüştü.
Haberler

Kyk Yurt Başvuru Sonuçları Ne Zaman?

KYK yurt başvuru sonuçları nihayet duyuruldu. Öğrenciler, sonuçlarını resmi web sitesi üzerinden kontrol edebilirler. Bu sonuçlar, barınma durumlarını etkileyen önemli bir aşama taşıyor.

