Fatih Terim değişikliğe gidiyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Atakas Hatayspor maçı öncesi ilk 11’de değişikliğe gidiyor.

Galatasaray’da gözler, Süper Lig’in 2. haftasında oynanacak Atakaş Hatayspor maçına çevrildi. Teknik direktör Fatih Terim, sıkışık fikstürde kadroda değişiklik yapmayı planlıyor.

Galatasaray’da, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıkları devam ediyor. Randers deplasmanında bazı isimleri dinlendiren Fatih Terim, bu mücadeleye farklı bir 11’le çıkmayı düşünüyor.

Atakaş Hatayspor maçında kalede Muslera olacak. Sağ bekte Yedlin’in formayı Boey’e devretmesi bekleniyor.

Sol bekte takıma katıldıktan sonra tüm maçlara 11’de başlayan Aanholt görev yapacak. Savunmanın ortasında ise Marcao’nun cezasında Alpaslan-Luyindama ikilisi yer alacak.

Orta sahada ise Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu’nun 11’de başlamasına kesin gözle bakılıyor. Randers maçından farklı olarak Emre Akbaba’nın yerine Cicaldau tekrar formasına kavuşacak.

Kanatlarda Kerem Aktürkoğlu ile Feghouli şans bulacak. İleri uçta ise Muhammed’in yerine Diagne’nin görev yapması bekleniyor.