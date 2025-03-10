Fatih Terim’den Fenerbahçelilere Seslenen Açıklamalar

FATİH TERİM’İN GÖRÜŞLERİ

Galatasaray’ın efsanevi isimleri arasında bulunan ve şu an Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab’ı yöneten teknik direktör Fatih Terim, önemli değerlendirmelerde bulundu.

GALATASARAY’A YAKINLIK VE ŞAMPİYONLUK

TRT Spor’a verdiği röportajda, ‘Galatasaray özlenmez mi?’ sorusuyla başlayan Fatih Terim, ‘Şampiyonluk Galatasaray’ın hakkı’ diyerek, kulübün hedeflerini vurguladı. Ayrıca son zamanlarda gündemde olan yabancı hakem uygulamasına da dikkat çekti. Terim, bu bağlamda, ‘Hakem ya iyidir ya değildir. Yabancı veya yerli fark etmez’ ifadelerini kullandı.

AÇIKLAMALARIYLA İLGİ ÇEKİYOR

Fatih Terim’in detaylı açıklamalarının tamamı, bugün saat 18.30’da TRT Spor’da izleyicilere sunulacak.