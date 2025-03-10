Fatih Terim’den Futbolda Değişim Vurgusu

Al Shabab Teknik Direktör Fatih Terim, Suudi Arabistan’daki deneyimleri ve Süper Lig’deki şampiyonluk mücadelesine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Terim, futbolun dönüşümünün zorunlu olduğunu andırarak bazı kural önerileri getirdi. Fatih Terim’in TRT Spor’a yaptığı açıklamalar şöyle:

SUUDİ ARABİSTAN LİGİ VE GÜÇ FARKLILIKLARI

“Suudi Arabistan Ligi’ni uzun süredir takip ediyordum. Takımlar hakkında bilgim vardı. Burada sistem dolayısıyla bir takım güç farklılıkları ortaya çıkıyor ama gelişime açık bir ligdeyiz. Ben ‘bana zaman tanıyın, sabır gösterin’ diyen bir hoca tiplemesi değilim. Al Raed ve Damac galibiyetleriyle doğru bir yola girdik. Al Shabab, Suudi Arabistan’ın en köklü kulüplerinden bir tanesi. Yukarıdaki 4 takımla rekabet etmenin kolay olmadığını biliyoruz. Bu takımların tüm transferleri Spor Bakanlığı’nın kontrolünde oluyor. Burada kupada yarı finalde ligin liderine düştük, orada gidip oynayacağız. Tek maç. Deneyeceğiz, uğraşacağız. İnşallah oradan sonra da finale çıkacağız.”

2030 VİZYONU VE YABANCI HAKEMLER

“2034 Dünya Kupası’nı aldıktan sonra Suudi Arabistan’ın bir de 2030 vizyonu vardı biliyorsunuz. Bu 10 sene zarfında Suudi Arabistan’ın futboldaki yatırımının çok daha büyük olacağını düşünüyorum. Bu sezondan itibaren 20-21 yaşındaki birçok Suudi futbolcuyu Avrupa’da görebileceksiniz. Çünkü 2030’a hazırlanmak istiyorlar. Futbolda çok uzun süredir milliyetlerin fark yaratmaması gerektiğini söylüyorum. Hakem ya iyidir ya değildir, yerli ya da yabancı fark etmez. Bu tartışmaların akıllarda başka sorular olmasından dolayı kaynaklandığını düşünüyorum.”

HAKEM ATAMALARI VE KURAL DEĞİŞİKLİKLERİ

“Yabancı hakemlerle namağlup UEFA şampiyonu olmuş, Türk hakemleriyle de tarihin en büyük cezalarını almış bir teknik adam olarak ‘yabancı hakemi desteklerken kendi hakemlerimizi de bitirmeyelim’ diyorum. Ülkemizde birçok alanda olduğu gibi futbolda da sadece şikayet var. Çözüm önerilerinin ortaya çıkması lazım. Hakem atamalarını Kulüpler Birliği’nin oluşturduğu bir kurul yapabilir. TFF yapması gerekenleri yerine getirir ama atamayı bu kurul yapabilir. Türk futbolu artık bu kısır tartışmalardan uzak kalması gerekir.”

KURAL DEĞİŞİKLİKLERİ VE YENİ YAKLAŞIMLAR

“Potansiyel kural değişikliklerini takip ettim. Arsen Wenger uzun süredir ofsayt kuralının değişmesi gerektiğini dile getiriyor. Açıkçası ben de merakla bekliyorum. İlk beklenti bu kuralın gol beklentisini artıracağı yönünde. Kalecinin 6 saniyede topu elinde tutması kuralı da 8 saniye olarak değişecek. Oyuncu değişiklik sisteminde yenilenmeye gidilerek topun oyunda kalma süresi daha da artabilir. Hepimizin niyeti topun oyunda kalma süresini artırmak. Bu kural hem ihmal edildi hem de suistimal edildi. Futbol dinamik olmalı ve değişime açık olmalı.”

GALATASARAY SEVGİSİ VE ARDA TURAN

“Galatasaray’da 50. yılımı doldurdum geçtiğimiz temmuz ayında. Fiziksel olarak içinde bulunmadığım zamanlarda bile tek kulübe adanmış bir hayat. Arzum Galatasaray’ın şampiyonluğundan yana. Galatasaray, camia olarak güçlü kalmalı ve etrafına güçlü bir duvar örmeli. Florya benim için bir spor tesisi değil. Orası, milyonlarca Galatasaraylı için çoğu kişinin evi oldu.”

FUTBOL ANLAYIŞI VE TEKNİK DİREKTÖR OLMAK

“Arda Turan’ı teknik direktör olarak görmekten çok mutlu oluyorum. Çok önemli teknik direktörlerle çalıştı. Galatasaray bir anlayış içinde, ‘Topun kontrolü bende olmalı,’ dedim. Futbol felsefesi önemlidir. Futbol teori oyunu değildir. Türkiye’de futbolda analiz antrenörlüğünün başlamasına vesile oldum. Nerede olursam olayım her zaman Türk futboluna katkı vermek için hazırım.”