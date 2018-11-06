Fatih Terim’den derbi açıklaması

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yankıları devam ediyor. Derbide çıkan olaylarla ilgili PFDK’ya sevk edilen Galatasaray’ın teknik hocası Fatih Terim’den geldi.

Twitter hesabından”#KenetlenBaşkaGALATASARAYyok” hashtag’ine bir açıklama yapan Terim, “Her kim ki yaşananlardan fayda sağlıyor ve içinde bulunduğu durumdan çıkmak için hedef şaşırtarak gündem yönetmeye çalışıyorsa, her kim ki Galatasaray ile Fatih Terim adı yan yana gelince rahatsız oluyorsa, her kim ki kalemiyle sarı kırmızı renklere adanmış hayatları yok sayıyorsa, karşısındaki yüreği, duası, emeği, sözü, alın teri ile kenetlenince müzesi dolan 30 milyon Galatasaraylı olduğunu unutmamalı” ifadelerini kullandı.