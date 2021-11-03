Fatih Terim, Dennis için şartları zorluyor

Galatasaray’ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, Dennis Man için harekete geçti.

Galatasaray, Morutan ve Cicaldau’nun ardından Dennis Man’i de transfer ederek, bir Rumen futbolcuyu daha kadrosuna katmak istiyor.

Rumen gazeteci Emanuel Roşu, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim’in Parma forması giyen Rumen futbolcu Dennis Man’i istediğini iddia etti.

Habere göre menajer Ion Becali, Parma forması giyen 23 yaşındaki Dennis Man’in Galatasaray’a transferi için Fatih Terim’den yetki aldığını açıkladı.

Dennis Man, FCSB takımından Parma’ya 11 milyon euroya transfer olmuştu.

Man, geçtiğimiz sezon Serie A’da 14 maçta 2 gol atarken, bu sezon ise Serie B’de 6 maçta 2 gol kaydetti.