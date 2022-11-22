Fatih Terim favorisini açıkladı

Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’ndaki favorisini açıkladı.

alatasaray’ın ve Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim, GQ Dergisi’ne konuştu. Sayısız başarılara imza atmış olan Terim, Dünya Kupası, Galatasaray ve kendisiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Belki VAR olsa, o sezon yarı finale de çıkabilirdik”

Fatih Terim, 2011-2012 sezonunda Galatasaray’da yeniden görev almıştı. Bir önceki sezonda hüsran yaşayan sarı – kırmızılılar 2011-2012 sezonunda Süper Lig ‘i dokuz puan farkla tamamlamıştı. Sezon sonunda oynanan Süper Final’in son maçında Galatasaray, Ülker Stadyumu’nda şampiyonluğunu ilan etmişti.

Galatasaray ertesi sezon Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıktıktan sonra Schalke 04’ü eleyerek çeyrek finalde Real Madrid ile karşılaşmıştı. Fatih Terim o dönem hakkında; “2011-2012 sezonunda Galatasaray’a yeniden döndükten sonra, kulübümle birlikte ilk iki senede iki şampiyonluk yaşadım. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde güzel bir serüvenimiz oldu, çeyrek final oynadık. Bazen düşünürüm, belki VAR olsa, o sezon yarı finale de çıkabilirdik. Kim bilir! Fenomen bir takım vardı o iki sezonda” ifadelerini kullandı.

“Messi’nin 2014 yılında finalde kaçırdığı kupayı kazanmasını istiyorum”

Başarılı çalıştırıcı 2022 Dünya Kupası hakkında da düşüncelerini paylaştı. Lionel Messi ile Arjantin Milli Takımı’nı yakından takip edeceğini ifade eden Terim, “Gönül isterdi ki; Türkiye de Katar’da olsun ve büyük bir heyecanla ülkemizi destekleyelim… Birçok takım sayabiliriz. Avrupa’dan, Güney Amerika’dan. Hatta diğer kıtalardan. Ama ben büyük bir Lionel Messi hayranıyım. Biliyorsunuz, bir basın toplantısında, bana sorulduğunda, daha önceki bir sözümü hatırlatmıştım. Benim için bir de Messi, iki de Messi, üç de Messi… Kendisini defalarca izledim, hala da hiçbir maçını kaçırmamaya özen gösteriyorum. Hatta şu sıralar daha fazla; çünkü artık son yıllarında. O yüzden 2014 yılında finalde kaçırdığı kupayı kazanmasını ve kendi ifadesiyle son FIFA Dünya Kupası organizasyonunda şampiyon olmasını isterim. Onun dışında eski öğrencilerim, yakın dostlarım turnuvada yer alacak. Onları da ayrı bir gözle takip edeceğim tabii ki. Çok keyifli bir turnuva olmasını bekliyorum” şeklinde konuştu.