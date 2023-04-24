Galatasaray ve Türkiye A Milli Futbol Takımı eski teknik direktörü Fatih Terim hastaneye kaldırıldı.

Fatih Terim belinde ağrılardan dolayı hastaneye kaldırıldı.

Galatasaray ve Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim, sabah saatlerinde hastaneye kaldırıldı. Maslak’ta özel bir hastaneye gelen 69 yaşındaki teknik adamın, 2 gün gözetim altında tutulmasına karar verildi.

Hastaneden ve doktorlardan Fatih Terim’in sağlık durumuyla ilgili henüz açıklama yapılmazken Terim’in bel fıtığından dolayı hastaneye kaldırıldığı bigisine ulaşıldı.