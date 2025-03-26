Fatih Terim’in Al-Shabab Başarısı

AL-SHABAB’IN GOL YÜRÜYÜŞÜ FUHİŞ BİR ZEVK SUNUYOR

Teknik direktör Fatih Terim’in yönetimindeki Al-Shabab, son maçlarda adeta bir gol makinesine dönüştü. Dün gerçekleştirilen maçta Shabab, rakibini tam 8-0’lık farklı bir sonuçla mağlup etti. Ayrıca, Terim’in öğrencileri önceki lig maçında Al Orubah’ı 6-0 yenerek dikkatleri üzerine çekti. Bu sonuçlarla birlikte Al-Shabab, son iki karşılaşmasında toplamda 14 gol atıp, kalesini de gole kapatarak büyük bir başarı elde etti.

SERİ YENİLGİSİZ PERFORMANS

Son yenilgisini 13 Şubat’ta El Kadisiyah’a karşı yaşayan Al-Shabab, ardından çıktığı 5 maçta da mağlubiyet yaşamadan bu seriyi sürdürdü. Fatih Terim, Al-Shabab ile 13 maça çıkarak, 7 galibiyet, 4 yenilgi ve 2 beraberlik elde etmiş durumda. Bu süreçte maç başına 1.77 puan ortalaması yakalayarak, takımın başarısına katkıda bulunuyor.