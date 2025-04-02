Fatih Terim’in Al-Shabab’ı Elendi

Fatih Terim’in yönetimindeki Al-Shabab, Al-Ittihad’a karşı oynadığı yarı final mücadelesinde 3-2’lik skorla elendi. Al-Shabab, maçın 90. dakikasında 2-1 öndeyken uzatma dakikalarında iki gol yiyerek kupa hayallerine veda etti. Maçın sonunda yapılan basın toplantısında Fatih Terim, hakem kararları ile ilgili sert eleştirilerde bulundu.

İlk gol, Al Ittihad’den Fabinho tarafından 14. dakikada penaltı ile atıldı. İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sona ererken, Al-Shabab 64 ve 67. dakikalarda Cristian Guanca’nın iki golüyle 2-1 öne geçti. Ancak 90+2 ve 90+9. dakikalarda Al Ittihad’tan Danilo Pereira’nın golleri, skoru 3-2’ye getirdi. Bu sonuçla Al Ittihad finale yükseldi ve Al-Shabab turnuvadan elendi.

MAÇTA HAKEM KARARLARI ÖNE ÇIKTI

Maçta, özellikle hakem kararları dikkat çekti. Al Ittihad’ın korner kazanmasına neden olan Benzema’dan çıkan top ve verilen penaltı kararları büyük tartışmalara yol açtı. Tepkisini dile getiren isimlerden biri olan Fatih Terim, basın toplantısında “İlk penaltı yanlış karardı. Hakemin özgeçmişi pek parlak değil. İyi bir hakem değil. Suudi Arabistan Ligi futbola çok büyük yatırımlar yaptı. Ancak bu seviyede bir hakemin yarı final maçını yönetmesi utanç verici!” ifadelerini kullandı.