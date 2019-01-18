Fatih Terim o ismi istiyor

Galatasaray’ın tecrübeli Teknik Direktörü Fatih Terim, oyuncu Merih Demiral için atağa kalktı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim Alanyaspor’a oyuncunun durumunu sordurttu. 20 yaşında ve 1.93 boyunda olan stoperi İtalya’dan da üç kulüp istiyor.

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor forması giyen 20 yaşındaki stoper Merih Demiral’ın transferi için nabız yokladı. Fatih Terim, Alanyaspor’a oyuncunun durumunu sordurttu.

Alanya 7-8 milyon euro istiyor

Aytemiz Alanyaspor’un Sporting Lizbon’dan sezon başında bedelsiz olarak kiraladığı oyuncunun sözleşmesinde 3.5 milyon euroya serbest kalır maddesi bulunuyor. Ancak bu maddeyi sadece Alanyaspor kullanabiliyor. Galatasaray’ın Merih’i kadrosuna katabilmesi için Aytemiz Alanyaspor’u ikna etmesi gerekiyor. Alanyaspor’un Merih için Galatasaray’dan 7-8 milyon euro bonservis talep ettiği öğrenildi.

Fenerbahçe alt yapısında yetişti!

Fenerbahçe alt yapısında yetişen Merih Demiral 2016 yılında Portekiz 3. Lig ekibi Alcanense’ye transfer olmuştu. Aynı sezon Portekiz’in dev ekibi Sporting Lizbon 6 ay Alcanense forması giyen Merih’i renklerine bağlamış ve 4,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Merih Avrupa’yı istiyor

20 yaşındaki milli futbolcuyu Inter, Sassulo ve Udinese de istiyor. Bu sezon Fenerbahçe’nin de yakından ilgilendiği Merih Demiral’ın hedefi ise Avrupa’ya gitmek. Merih geçtiğimiz günlerde Fanatik’e verdiği röportajında “Hedefim yeniden Avrupa’ya gitmek” demişti.

UEFA, Ozan Kabak ile birlikte Merih Demiral’ı 2019 yılında takip edilmesi gereken 50 genç yeteneği listesine almıştı.

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