Fatih Terim PFDK’ya sevk edildi

Fatih Terim ve başkan Mustafa Cengiz Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiği öğrenildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve başkan Mustafa Cengiz Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildiği öğrenildi.

TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:

Hukuk Müşavirliği’nce 07.11.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 06.11.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan “sportmenliğe aykırı açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü BaşkanıMUSTAFA CENGİZ’in 06.11.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan ve 06.11.2018 tarihinde medyada yapmış olduğu röportajındaki “sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu FATİH TERİM’in 06.11.2018 tarihinde medyada yapmış olduğu “sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

HÜRRİYET