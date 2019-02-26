Fatih Terim şampiyonluk hesapları yapıyor

Fatih Terim, kalan 9 maçtan 3 puan çıkararak şampiyon olabileceklerini hesap ediyor.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, şimdiden şampiyonluk hesapları yapmaya başladı.

Terim, sezonun kalan son 11 maçını iyi analiz ederek şampiyon olabileceklerini düşünüyor.

6’sı deplasmanda oynanacak olan kalan 11 maçı analiz eden Fatih Terim hedefi 29 puan olarak belirledi.

Tecrübeli hoca kalan 11 karşılaşmadan en az 9 galibiyet istiyor.

Artık yenilgiyi aklının ucundan bile geçirmeyen Terim, maksimum iki beraberlik alma hakları olduğunu düşünüyor.

Başarılı hoca sezonu 74 puanla bitirmeleri halinde mutlu sona ulaşacaklarına inanıyor.