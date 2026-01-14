Fatih Terim Suudi Arabistan’a Geri Dönmeye Hazırlanıyor

Bir süredir bekleyiş içinde olan Fatih Terim, futbol sahalarına büyük bir dönüş yapmayı planlıyor. Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Shabab, takımın performansını artırmak amacıyla deneyimli teknik adamı yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti. Kulüp yönetimi, takımın mevcut durumundan memnun olmayarak, istikrarı sağlamak adına Fatih Terim ile tekrar çalışmayı hedefliyor. Bu kapsamda kulüp yetkililerinin, Terim’i ikna etmek için tüm olanaklarını seferber ettiği ve resmi görüşmelere başlandığı ifade ediliyor.

TAM YETKİ VE BÜYÜK TEKLİF

Galatasaray’la UEFA Kupası’nı kazanmış ve İtalya’nın önde gelen ekipleri Milan ve Fiorentina’yı çalıştırmış olan Terim’in tecrübesinden faydalanmak isteyen Al-Shabab yönetimi, ona oldukça cazip bir teklif sunuyor. Terim’e yalnızca teknik direktörlük hizmeti vermekle kalmayıp, ayrıca futbol operasyonlarını yönetme konusunda da geniş yetkiler öneriliyor. Suudi ekip, Terim’i kadrosuna katmak için oldukça yüksek bir maaş ve bonus paketini de masaya koyarak onu ikna etmeye çalışıyor.

TERİM, YENİ FIRSATA YAKIN

Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu bir ortamda sürdüğü ve Fatih Terim’in bu yeni fırsata sıcak baktığı aktarılıyor. Eğer taraflar arasında son detaylar da çözüme kavuşturulursa, Terim kariyerine yeni bir yön vererek, Suudi Arabistan futbolunun son dönemdeki önemli yükselişine katkıda bulunmuş olacak.

