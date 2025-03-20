Fatih Terim Suudi Arabistan’da Başarı Kazanıyor

FATİH TERİM’İN BAŞARISI DEVAM EDİYOR

Suudi Arabistan Pro Ligi’nde Fatih Terim’in yıldızı parlamaya devam ediyor. Al-Shabab’ı devraldıktan sonra takıma büyük bir ivme kazandıran 71 yaşındaki teknik adam, ligin en başarılı hocaları arasında gösteriliyor. Al-Shabab ile birlikte 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Terim, toplamda 7 puan topladı.

AYIN TEKNİK DİREKTÖRÜ SEÇİLDİ

Fatih Terim, çıktığı son 5 lig maçında 11 puan toplayarak önemli bir başarı gösterdi ve bu maçlarda 14 gol atıp yalnızca 5 gol kalesinde gördü. Bu performansının ardından ayın teknik direktörü olarak seçilen Terim’e 10.000 Suudi Arabistan Riyali (yaklaşık 101 bin TL) tutarında para ödülü verildi.

LİGDEKİ İLERLEYİŞİ

Al-Shabab’ı çalıştıran Terim, 13 maçta elde ettiği 1.77 puan ortalaması ile takımın ligde 6. sıraya yükselmesini sağladı. Deneyimli teknik adamın çalışmaları, Al-Shabab’ın performansında belirgin bir artış sağladı ve ligin gözdesi haline gelmesine yardımcı oldu.