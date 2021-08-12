Fatih Terim’den açıklama geldi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, St. Johnstone ile yapılacak maç öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın İskoçya ekibi St. Johnstone’a konuk olacak.

İstanbul’da oynanan turun ilk karşılaşması 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. Galatasaray, rövanşı kazanması halinde üst tura yükselecek. Müsabakanın beraberlikle tamamlanması durumunda uzatma devrelerine geçilecek, burada da eşitliğin bozulmaması halinde ise tur atlayan tarafı penaltılar belirleyecek. Sarı-kırmızılı takım, yenilmesi durumunda ise bu organizasyona veda edecek.

Maç öncesi düzenlenen basın toplantısında Falcao sorusunu yanıtlayan Fatih Terim, “Sürekli Falcao’yu soruyorsunuz. Ben de ısrarla cevap veriyorum. Kadroda yoksa, bir sebebi vardır. Sebep demeyelim, teknik bir karar diyelim. Bu daha doğru olur” dedi.