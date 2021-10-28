Fatih Terim’den flaş karar

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş maçında penaltıyı kaçıran Mostafa Mohamed için kararını verdi.

Derbide Galatasaray’ı öne geçiren golü atan Alexandru Cicaldau, takımın penaltıcısı olmasına rağmen Mostafa Mohamed atışı kullandı ve Ersin’in kurtarışıyla Beşiktaş kazandı.

Fatih Terim tarafından başta Mohamed ve Diagne olmak üzere tüm takım uyarıldı ve duran toplar tamamen Cicaldau’ya bırakıldı.

24 yaşındaki Rumen oyuncuyu hazırlama görevi ise yardımcı antrenör Selçuk İnan’a verildi.

Selçuk, deneyimlerini aktaracağı Cicaldau’ya idmanlardan sonra ekstra penaltı ve frikik çalışması yaptırıyor.