Fatih Terim’den flaş karar

Galatasaray’ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, Senegalli oyuncu hakkında kararını verdi.

Marsilya karşısında performansıyla sınıfı geçen Senegalli oyuncu, birinci santrfor oldu. Terim, zorunlu olmadıkça bu futbolcuyla maça başlama kararı aldı.

Cim-Bom’da, Diagne, Mustafa Muhammed ve Halil Dervişoğlu arasındaki forvet kararsızlığı son buldu. Teknik direktör Fatih Terim, Senegalli futbolcuyu listenin başına koydu.

Marsilya maçında forvette görev alan Mbaye Diagne, performansıyla sınıfı geçti. Senegalli golcünün fizik gücüyle fark yaratması ve etkili olması beğeni toplarken, Fatih Terim de bundan sonra zorunlu olmadıkça maçlara Diagne ile başlama kararı aldı. Terim, Halil ve Muhammed’i ise bazı maçlarda Diagne ile beraber kullanacak veya bu iki ismi hamle oyuncusu olarak değerlendirecek. Zaman zaman çift forvet olarak oynanabilecek karşılaşmalarda bu iki isim arasından bir tercih yapacak olan sarı-kırmızılıların teknik patronu, girilen pozisyonların olumlu sonuçlanmasından da mutlu oldu.