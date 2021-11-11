Fatih Terim’den flaş karar! Yönetimden istedi

Galatasaray’ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, yönetimden üç ayrı mevki için transfer istedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, milli maç arasını iyi değerlendirmek istiyor. Terim, özellikle savunma hataları ve duran top organizasyonları üzerinde duruyor.

Galatasaray, milli maçlar için lige verilen arayı iyi değerlendirmeyi amaçlıyor.

Teknik heyet, son maçlarda gözlenen defans ve bireysel hataları azaltmaya dönük çalışmalar yaptıracak.

Teknik heyet savunma hataları üzerinde duruyor

Fatih Terim, adam adama savunma konusunda futbolcularına bir kez daha uyarıda bulunacak. Tecrübeli teknik adamın bir diğer gündem maddesi ise duran top organizasyonları.

Sezon başından bu yana korner ve serbest vuruşlardan istediği sonucu alamayan Galatasaray’da, teknik heyet yeni organizasyonlar üzerinde duruyor.

Terim üç mevkiye transfer istedi

Bu arada Galatasaray’ın devre arası transfer listesi de belli olmaya başladı. Fatih Terim, yönetimden sağ bek, ön libero ve forvet talebinde bulundu.

68 yaşındaki teknik adamın, yönetimle yapacağı toplantıda transfer listesini alternatifleri ile sunacağı gelen haberler arasında.

Bu sezon forvet oyuncularından beklediği verimi alamayan Galatasaray’da, Diagne ile yolların ayrılabileceği belirtiliyor. Senegalli futbolcunun, Arap kulüplerine satışının gündemde olduğu kaydedildi.